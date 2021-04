Die Währungen CHF und JPY sind bei Währungshändlern als sichere Häfen bekannt. In Kombination des CHFJPY zeigte sich der Markt zuletzt stark. Das erhöht die Chance für die Fortsetzung des laufenden Aufwärtstrends. Aber am aktuellen Jahreshoch liegt ein Widerstand, der bei den Kursbewegungen kurzfristig durchaus für Wirbel sorgen kann. Welche Chancen sich daraus ergeben, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen". ...

