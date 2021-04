Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel etwas fester. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Ergebnisse einiger US-Grossbanken am frühen Nachmittag hiesiger Zeit und dem Beige Book, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank, am Abend verhielten sich die Anleger vorsichtig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...