(shareribs.com) London 14.04.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Mittwoch stabil, gestützt vom schwächeren US-Dollar und der steigenden Inflation. Derweil rücken geopolitische Faktoren wieder verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer. Der Dollar Index verliert aktuell 0,2 Prozent auf 91,702 USD. Der Greenback steht unter dem Eindruck der anziehenden Inflation in den USA. Die Verbraucherpreise sind ...

