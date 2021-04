DGAP-News: ABOUT You Holding GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PRESSEMITTEILUNG

ABOUT YOU mit starkem und profitablem Wachstum im Geschäftsjahr 2020/21

ABOUT YOU überschreitet Umsatzmarke von 1 Mrd. €

Nettoumsatz steigt im Geschäftsjahr 2020/21 um 57% auf 1,17 Mrd. €

Anhaltend starkes Wachstum im Segment "Rest of Europe" mit 145% Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr; Nettoumsatz in DACH-Segment steigt um 29%

Profitabilität auf Gruppenebene auf bereinigter EBITDA [1] -Basis in Q4 erreicht

Höhere Profitabilität und Wachstum in DACH- und B2B-Segmenten (Technology, Media und Enabling oder TME) verbessern bereinigte EBITDA-Marge im Gesamtjahr auf (3%) [2]

TME-Segment profitabel und mit Nettoumsatzwachstum von 61% gegenüber Vorjahr

Hamburg, 14. April 2021 - ABOUT YOU, Europas digitale Fashion-Destination für das Entdecken von Outfits, Marken und Trends, hat heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Die Zahlen unterstreichen das anhaltend starke Wachstum und eine deutlich verbesserte Profitabilität der Gruppe. Trotz des Rückgangs im europäischen Modemarkt aufgrund der COVID-19-Pandemie expandierte die am schnellsten wachsende Modeplattform Europas in 13 neue Märkte und erwirtschaftete erstmals einen Nettoumsatz von mehr als 1 Mrd. €[3]. ABOUT YOU konnte das Geschäftsjahr mit einem um 57% auf 1,17 Mrd. € gestiegenen Nettoumsatz (GJ 19/20: 743 Mio. €) abschließen.

Auf Gruppenebene war ABOUT YOU im vierten Quartal auf bereinigter EBITDA-Grundlage erstmals profitabel. Getrieben von steigenden Pro-Kopf-Umsätzen, geringeren Kundenakquisitionskosten, einem stärkeren Beitrag ihres TME-Segments und einer insgesamt verbesserten operativen Leistungsfähigkeit konnte die Gruppe ihre bereinigte EBITDA-Marge im Gesamtjahr auf (3%) von (9%) im Vorjahr steigern. Die Verbesserung auf Gruppenebene wurde vor allem durch die starke Profitabilität im DACH-Segment mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 6% (GJ 19/20: 0%) erreicht. Gleichzeitig konnte der Umsatz im DACH-Segment im Vergleich zum Vorjahr um 29% auf 660 Mio. € verbessert werden. Neue Markteintritte[4] sowie anhaltendes Wachstum in den bestehenden internationalen Märkten führten zu einem starken Nettoumsatzwachstum von 145% auf 464 Mio. € (GJ 19/20: 189 Mio. €) im Segment "Rest of Europe". Im Vergleich zum Vorjahr konnte dort die bereinigte EBITDA-Marge auf (18%) von (29%) verbessert werden.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben. Obwohl der Gesamtmarkt eingebrochen ist, haben wir 13 neue Märkte erschlossen und im vierten Quartal auf Gruppenebene erstmals die Gewinnschwelle überschritten. Das unterstreicht das enorme Potenzial unseres Geschäftsmodells. Seit unserem Start im Jahr 2014 sind wir auf Gruppenebene mit einem CAGR von über 90% gewachsen. Wir haben das Ziel, die beste digitale Fashion-Destination für die Generationen Y und Z aufzubauen. Unsere starken Geschäftsergebnisse für 2020/21 unterstreichen, wie weit wir auf diesem Weg bereits gekommen sind."

ABOUT YOU ist derzeit in 23 europäischen Märkten aktiv. Mit monatlich mehr als 30 Mio. aktiven Nutzern im Geschäftsjahr 2020/21 ist ABOUT YOU die Nummer eins unter den Modeplattformen für die Generationen Y und Z. ABOUT YOU überzeugt ihre Kunden in ganz Europa durch ihr inspirierendes und personalisiertes Einkaufserlebnis. Der wachsende europäische Modemarkt, in dem ABOUT YOU agiert, wird insgesamt auf eine Marktgröße von etwa 400 Mrd. € geschätzt und Online-Mode davon allein auf ca. 75 Mrd. €[5].

Hannes Wiese, Mitgründer und Vorstandsmitglied Operations & Finance: "Die Transformation im Modemarkt bietet großes Potenzial für unser einzigartiges Geschäftsmodell und wird durch die anhaltende Verlagerung von offline zu online, den kontinuierlichen Anstieg von Smartphone- und Social-Media-Nutzung sowie die wachsenden Ausgaben der Digital Natives in den Generationen Y und Z weiter angetrieben. Unsere starken Ergebnisse im Geschäftsjahr 2020/21 erlauben es uns, unser Produktportfolio weiter auszubauen und zu optimieren. Gleichzeitig wollen wir weitere Märkte erschließen, mit einem besonderen Fokus auf Südeuropa und die nordischen Länder."

Im B2B-Segment Technology, Media und Enabling (TME) sind die Umsätze um 61% auf 84 Mio. € (GJ 19/20: 52 Mio. €) gestiegen, und das Segment ist mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 12% (GJ 19/20: (34)%) erstmals profitabel. Ein wesentlicher Treiber für das starke Wachstum und die Profitabilität war die ABOUT YOU Commerce Suite, mit der ABOUT YOU ihre eigene Technologie-Plattform als White-Label-Produkt für Marken und Einzelhändler anbietet. Den Kunden ermöglicht diese SaaS-Lösung eine schnelle Skalierung, während sie gleichzeitig von den Plattform-Innovationen profitieren, die ABOUT YOU in den letzten 7 Jahren entwickelt hat.

Sebastian Betz, Mitgründer und Vorstandsmitglied Tech & Produkt: "Die ABOUT YOU Commerce Suite profitiert weiterhin von der starken Nachfrage. Inzwischen sind mehr als 60 Shops auf unserer ABOUT YOU Commerce Suite live. Wir bieten Marken und Einzelhändlern eine flexible All-in-One SaaS-Lösung mit einer 360-Grad-E-Commerce-Plattform, auf der sie ihr eigenes Online-Geschäft ausbauen und mit der ABOUT YOU-Plattform verbinden können."

Gleichzeitig macht ABOUT YOU weiterhin große Fortschritte auf ihrem Weg, ein führendes Unternehmen für nachhaltige Mode in Europa zu werden - ein wichtiger Bestandteil von ABOUT YOUs Mission, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem und nachhaltigem Handeln zu verbinden. Im erstmals veröffentlichten Responsibility-Report stellt ABOUT YOU wesentliche Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Vielfalt, Inklusion und Corporate Governance dar. Im Oktober 2020 führte ABOUT YOU zudem mit Second Love ein umfangreiches Angebot von Second-Hand-Modeartikeln im Online-Shop ein, um wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) zu stärken und nachhaltige, umweltfreundliche Modeprodukte zu fördern. Seit Oktober 2020 ist ABOUT YOU CO 2 -neutral.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Der Launch von Second Love war ein großer Meilenstein auf unserem Weg, die Kreislauf-Ökonomie voranzutreiben. Wir wollen eine der größten Plattformen für Second-Hand-Mode in Europa aufbauen. Zusammen mit einem wachsenden Anteil an nachhaltiger Mode in unserem Online-Shop bieten wir unseren Kunden immer mehr nachhaltige, ökologisch sinnvolle Auswahl. Damit können wir einen echten Unterschied machen - für unseren Planeten, für unsere Mitarbeiter und für unsere Gesellschaft."

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an.

[1] Bereinigtes EBITDA definiert als Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, (ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte.

[2] Bei in Klammern angegebenen Finanzinformationen handelt es sich um den negativen Wert der gezeigten Zahlen.

[3] Nettoumsatz definiert als Umsatz ohne Umsatzsteuer und nach Retouren. Historische GJ-Finanzdaten auf Konzernebene nach IFRS geprüft. Segmentaufteilung auf Basis der Management Accounts

[4] Neue Markteintritte im GJ 2020/21: Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, Schweden, Finnland und Irland.

[5] Werte für 2019; Euromonitor.