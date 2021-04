Die Augsburger Dierig Holding AG (ISIN: DE0005580005) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 20 Eurocent je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 12,60 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,59 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. Mai 2021 statt. "Die Dividende ist auch als Nachholdividende für das Geschäftsjahr 2019 zu verstehen", wie Christian Dierig betonte. ...

