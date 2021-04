London (www.anleihencheck.de) - Obwohl ein Anstieg prognostiziert worden war, übertraf die Inflationsrate in den USA die Schätzungen, so Oliver Blackbourn, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Der CPI-Index sei im Jahresvergleich um 2,6 Prozent gestiegen und habe damit deutlich über dem Ziel der FED und fast 1 Prozent höher als vor einem Monat gelegen. Dies sei allgemein erwartet worden, da sich die Preise als Reaktion auf die Wiedereröffnung nach den pandemiebedingten Lockdowns vor einem Jahr erholen würden. Es werde erwartet, dass diese Basiseffekte die Ursache für weitere Inflationserhöhungen im nächsten Quartal oder darüber hinaus sein würden. Die Kerninflation sei stärker gestiegen als erwartet, bleibe aber mit 1,6 Prozent unter dem Zielwert. Anleger würden diese Messgröße, die einige der volatileren Komponenten nicht berücksichtige, in den nächsten Monaten wahrscheinlich im Auge behalten, da mit erheblichen Bewegungen im Gesamtindex zu rechnen sei. Die Prognosen würden darauf hindeuten, dass die Inflation im Verlauf des zweiten Quartals bei über 3 Prozent liegen könnte. Diese werde jedoch voraussichtlich vorübergehend sein und von da an in Richtung 2 Prozent zurückgehen. ...

