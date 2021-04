Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte sich gestern trotz eines Tagestiefs bei 170,98 recht gut behaupten, so die Analysten der Helaba.In den USA stünden heute zahlreiche Reden von FED-Vertretern an, welche bemüht sein dürften, den expansiven Geldkurs der Notenbank zu bekräftigen. Schon gestern hätten die Renditen nachgegeben, obwohl die Inflation höher als erwartet ausgefallen sei. Die 10J-US-Rendite liege aktuell bei 1,62% und der Renditevorsprung gegenüber Bunds betrage knapp 192 Basispunkte. Gestern habe Österreich via Syndikat zwei Papiere mit 4 und 50 Jahren Laufzeit versteigert. In Spanien habe ein fünfzehnjähriges Papier auf der Agenda gestanden. Bei den Emissionen Italiens hätten die Investoren mit der BTP 0,95% März 2037 eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 1,26% erzielt. ...

