Hannover (www.anleihencheck.de) - Die neuesten Daten des ZEW zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands haben bei den heimischen Staatsanleihen keine nennenswerte Wirkung gezeigt, so die Analysten der Nord LB.Am Ende hätten sich die Kurse nur wenig verändert präsentiert.Nach vier Anstiegen in Folge seien die Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung für die kommenden sechs Monate überraschend deutlich um 5,9 auf 70,7 Zähler gesunken, habe das ZEW mitgeteilt. Die aktuelle konjunkturelle Lage sei mit -48,8 Punkten jedoch besser als erwartet eingeschätzt worden. Die Stimmung der Finanzexperten bleibe damit insgesamt optimistisch. Auch an den Aktienmärkten überwiege weiter das positive Sentiment, genährt von guten Industrie- und Außenhandelszahlen und anhaltend unterstützt von Geld- und Fiskalpolitik. ...

