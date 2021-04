DJ CPI und Aroundtown wollen Globalworth für 1,57 Mrd Euro übernehmen

Von Ian Walker

BARCELONA (Dow Jones)--Die Immobilienunternehmen CPI Property Group SA und Aroundtown SA wollen den Konkurrenten Globalworth für 1,57 Milliarden Euro in bar vollständig übernehmen. Das Konsortium, das bereits rund 51,5 Prozent an der Globalworth Real Estate Investments Ltd. hält, teilte mit, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um das Know-how zu bündeln und das Geschäft von Globalworth weiter auszubauen. Im Rahmen des Angebots erhalten annehmende Globalworth-Aktionäre 7,00 Euro pro Aktie, was einem Aufschlag von 19 Prozent auf den Schlusskurs von 5,86 Euro am Dienstag entspricht. Die Aktie reagierte auf die Offerte am Mittwoch mit einem Kurssprung um 22 Prozent.

Das Übernahmeangebot wird über die Zakiono Enterprises Ltd. gemacht, eine in Zypern gegründete Gesellschaft, die letztlich im Besitz von CPI ist.

CPI ist eine Immobiliengesellschaft in Mittel- und Osteuropa, die ein Portfolio im Wert von 10,3 Milliarden Euro besitzt. Aroundtown ist eine in Luxemburg ansässige Immobiliengesellschaft mit einem Portfolio im Wert von rund 24,5 Milliarden Euro. Die Unternehmen hatten ihren Angaben zufolge keinen Zugang zu nicht-öffentlichen Informationen oder Unterlagen über Globalworth Real Estate und waren daher nicht in der Lage waren, vor dem Angebot eine Due Diligence durchzuführen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2021 03:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.