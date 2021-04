Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, äußerte sich in der letzten Stunde, während er über Abwärtsrisiken für die Wirtschaft und die Preise spracht. Weitere Zitate: Die japanische Wirtschaft ist in einer ernsten Situation, aber sie erholt sich zunehmend. Die japanische Wirtschaft wird sich weiter verbessern. Die Preise werden positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...