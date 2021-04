Frankfurt am Main (ots) - Erfolg durch Dialogmarketing: dafür steht der EDDI-Award. Mit diesem Preis würdigt der Verband seit 1993 jedes Jahr Unternehmen, die im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie langfristig und nachweislich erfolgreich auf den individuellen Dialog mit dem Kunden setzen.Im Rahmen der diesjährigen Verleihung, die am Nachmittag des ersten Konferenztages des Dialog Summit stattfand, wurde das Gesundheitsunternehmen Abbott mit dem wichtigsten deutschen Dialogmarketing Preis für Unternehmen geehrt. Das führende Gesundheitsunternehmen mit einer breiten Palette an Healthcare-Produkten und -Dienstleistungen unterstützt Menschen mit Diabetes dabei, ein gesünderes und aktiveres Leben zu führen."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn sie ist Bestätigung und Motivation zugleich. Für Abbott steht stets die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten im Mittelpunkt - dafür braucht es den direkten Dialog! Wir setzen dabei auf kreative und schnelle Kommunikation und lassen uns dabei gerne von moderner, digitaler Technik unterstützen. Wir wollen Patienten bestmöglich informieren und sie in ihrer Gesundheitstherapie begleiten", so Christian Grapow, General Manager Diabetes Care bei Abbott in Deutschland.In der Kategorie BtoB gab es in diesem Jahr keinen EDDI-Sieger. Für DDV-Präsident Martin Nitsche ist das ein klarer Qualitätsbeleg: "Der EDDI-Award ist für den Verband kein Selbstzweck. Wenn die Kandidaten nicht den qualitativen Ansprüchen der Jury an herausragendes Dialogmarketing genügen, dann gibt es in einem Jahrgang eben auch mal nur einen EDDI-Gewinner. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass Abbott uns auf ganzer Linie mit seiner umfassenden Kommunikationsstrategie, die den Dialog fokussiert, überzeugen konnte. Wir gratulieren dem diesjährigen Sieger ganz herzlich".Alle EDDI-Gewinner eint, dass sie Kommunikations- und Werbeaktivitäten im Sinne eines crossmedialen Dialogmarketings mit ihrer Zielgruppe nachhaltig und erfolgreich einsetzen und Dialogmarketing als integralen Bestandteil einer ganzheitlichen Unternehmensstrategie verstehen. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre zählen u. a.: PAYBACK, Deutsche Bahn, XING, DOUGLAS, Merck, REWE Group, Esprit, VHV Versicherungen, dm-drogerie markt, Jaguar Land Rover, ING-DiBa, Coca Cola, TUI, Lufthansa und Porsche.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/4888437