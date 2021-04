SAP mit Kurssprung nach den Zahlen: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Nach der Veröffentlichung der gestiegenen Umsatz- und Gewinnzahlen und dem zunehmend wachsenden Optimismus des Softwarekonzerns legte die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) im frühen Handel des 14.4.21 um vier Prozent zu. Laut Analyse von www.godmode-trader.de stürzte die Aktie nach ihrem Allzeithoch vom September 2020 auf bis zu 89,93 Euro ab und näherte sich somit ihrem Aufwärtstrend seit dem Oktober 2002 an. Danach folgte die Erholung innerhalb einer bullishen Flagge, aus der die Aktie am 1.4.21 nach oben hin ausbrach. Die Rally könnte sich nun mittelfristig auf 125,04 Euro fortsetzen. Unterhalb des aktuell bei 110,79 Euro liegenden 200-Tage-Durchschnitts könnte die Aktie wieder bis in den Bereich von 104 Euro zurückfallen.

Für bullish eingestellte Anleger, die der SAP-Aktie in den nächsten Wochen zumindest einen Kursanstieg auf 125 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000DF327Q4, wurde beim SAP-Aktienkurs von 116,92 Euro mit 0,28 - 0,30 Euro gehandelt.

Wenn die SAP-Aktie in spätestens einem Monat auf 125 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+133 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 108,051 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 108,051 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR6U4C1, wurde beim Aktienkurs von 116,92 Euro mit 0,93 - 0,94 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 125 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,69 Euro (+80 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,057 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,057 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE8QAB6, wurde beim Aktienkurs von 116,92 Euro mit 1,12 - 1,13 Euro taxiert.

Kann sich die SAP-Aktie auf 125 Euro steigern, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,89 Euro (+67 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de