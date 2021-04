London / Frankfurt (ots) - Truphone (https://www.truphone.com/de/) führt heute "Truphone for Finance (https://www.truphone.com/de/mobile-anrufaufzeichnung)" in Deutschland ein. Die Lösung besteht aus vernetzten mobilen Kommunikationslösungen, die speziell für die Kommunikations- und Compliance-Anforderungen von international agierenden Banken und Finanzinstituten entwickelt wurden. Truphone for Finance bietet Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit, globale Reichweite und alle Funktionalitäten, die erforderlich sind, um die sich schnell entwickelnden mobilen Kommunikationsanforderungen der globalen Finanzmärkte zu erfüllen.Im Kern wird mit Truphone for Finance zum ersten Mal eine Lösung für die mobile Konnektivität in der Finanz-Branche von einem weltweit agierenden Anbieter angeboten. Das einzigartige, weltweit verteilte und zentral gesteuerte Mobilfunknetz von Truphone besteht komplett aus einem Abrechnungssystem, einer Kundendienst- und Sicherheitsumgebung und einer Compliance-konformen Erfassungs- und Aufzeichnungsplattform. Dies ermöglicht es der Finanzwelt, einen vollständig nativen Service in neun der weltweiten Finanzzentren und einen Aufzeichnungsservice in weiteren 20 Ländern auf vier Kontinenten zu nutzen - alles aus einer Hand. Truphone for Finance bietet die umfassendste Palette an Technologielösungen für Finanzinstitute, um Compliance-Standards wie MiFID II zu erfüllen. Darüber hinaus ermöglicht es diese Lösung, strenge Datenschutzvorgaben und -erwartungen der Mitarbeiter zu erfüllen.Die Truphone for Finance Plattform stellt umfangreiche und flexible globale Mobilfunktarife zur Verfügung. Sie kombiniert die Möglichkeit, Roaming-Gebühren in über 100 Ländern komplett zu eliminieren mit der Option, große Datenpakete für tausende von Nutzern gemeinsam zu nutzen - was die Planungssicherheit der monatlichen und jährlichen Ausgaben erhöht.Über die weltweite Plattform erhalten die Kunden einen Echtzeit-Zugang zum Sprach-, Daten- und SMS-Verbrauch ihrer Nutzer. Die Plattform ermöglicht außerdem Echtzeit-Warnungen und Kontrollen, die übermäßige Nutzung durch einzelne Anwender einschränken. Diese Tools ermöglichen es Unternehmen, ihre Ausgaben proaktiv zu verwalten und die Auswirkungen der üblicherweise unkontrollierten Kostenschwankungen zu beseitigen.Mit einem integrierten, internationalen Team, das sich gezielt der Unterstützung seiner Finanzkunden widmet, hat Truphone for Finance seine Serviceumgebung speziell auf die Bedürfnisse der Finanzmärkte zugeschnitten. Die preisgekrönte Inhouse-Kundensupport-Abteilung bietet 24/7-Support in sechs Sprachen. Truphone for Finance ermöglicht darüber hinaus maßgeschneiderte Support-Lösungen für seine Finanzkunden. Dazu gehören ein Support-Desk zur Verwaltung von Desk-Protokollen, Programm-Management, VIP-Support und dediziertes Service Delivery Management.Truphone hat damit eine branchenführende Plattform entwickelt, mit der sich Dienstleistungen und Compliance-gemäßes Verhalten nachweisen lassen. Zudem ermöglicht sie eine schnelle Erkennung und Lösung von Service-Problemen. Stets mit der Gewähr, dass alles, was nach den regulatorischen Richtlinien aufgezeichnet werden muss, auch aufgezeichnet wird.Unter dem Dach von Truphone for Finance finden sich zahlreiche Entwicklungen, die dazu beitragen, viele der Herausforderungen zu lösen, mit denen die Finanz- und Bankenbranche weltweit konfrontiert ist. Dazu gehört auch Truphone MultiLine, eine Lösung, die eine sichere Umsetzung von Bring-Your-Own-Device (BYOD)-Richtlinien ermöglicht, WhatsApp-, WeChat- und Sprach-Aufzeichnungen für eine umfassendere, gesetzeskonforme Erfassung sowie sichere mobile Endpunkte für Microsoft Teams, um einheitliche und optimierte Remote-Arbeitsumgebungen zu ermöglichen.Paul Liesching, Global Head of Sales, Financial Markets bei Truphone, sagt: "Das Tempo des technologischen Wandels innerhalb der Finanzmärkte stieg in den letzten 10 Jahren signifikant, aber in den letzten zwölf Monaten exponentiell. Dieser rasche Wandel hat einige bemerkenswerte Lücken bei der Bereitstellung von Kommunikationslösungen für Finanzkunden aufgedeckt - Anforderungen, die jetzt bedient werden müssen, da sich die Branche an diese neue Welt anpasst. Aus diesem Grund bringen wir Truphone for Finance auf den Markt: um die Finanzbranche zu unterstützen, indem wir eine bessere weltweite Kommunikation für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus ermöglichen. Außerdem sind Finanzinstitute damit in der Lage, alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, wie beispielsweise MiFID II und länderspezifische Regulierungen rund um die Telefonaufzeichnung von Beratungsleistungen."Weitere Informationen über Truphone for Finance: https://www.truphone.com/de/mobile-anrufaufzeichnungÜber Truphone for FinanceTruphone ist überzeugt, dass es gerade jetzt in der globalen Finanzindustrie einen großen Bedarf für einen globalen Anbieter von drahtloser Kommunikationstechnologie gibt. Truphone for Finance wurde auf den Markt gebracht, um diesen Bedarf zu decken. Truphone for Finance ist die komplette Kommunikationslösung für das Finanzwesen und unterstützt mehr als 150 Finanzinstitute mit mobiler Sprach- und SMS-Aufzeichnung - darunter 10 der 12 größten Investmentbanken der Welt.Truphone for Finance bietet ein einzigartiges globales Mobilfunknetz, das Banken und Finanzinstituten die Möglichkeit gibt, ihren Mobilfunkbetrieb zu vereinfachen, indem sie die Zahl der Lieferanten reduzieren und gleichzeitig den Kundenservice verbessern, den Einblick erhöhen, Unsicherheiten beseitigen und Kosten senken. Im Gegensatz zu anderen 'internationalen' Mobilfunkmarken agiert Truphone for Finance weltweit als ein Unternehmen. Ein Management-Team, eine Account-Management- und Support-Einheit, eine Support-Umgebung, eine Abrechnungsplattform, ein Sicherheitsansatz, ein Compliance-Ansatz und ein Netzwerk weltweit.Truphone reduziert die tatsächlichen Kosten der globalen mobilen Kommunikation massiv und bietet dabei einen preisgekrönten, konkurrenzlosen Service. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über 16 Niederlassungen auf vier Kontinenten und expandiert weiter auf der ganzen Welt.Über TruphoneTruphone ist überzeugt, dass Konnektivität einfacher, intelligenter und effizienter sein kann. Seit 2006 haben wir modernste SIM-Software, intuitive Verwaltungsplattformen und ein leistungsstarkes globales Netzwerk aufgebaut, um diese Überzeugung Wirklichkeit werden zu lassen.Unsere Techniker entwickeln jeden Tag bessere Verbindungen zwischen Dingen, Menschen und Unternehmen, um die Welt intelligenter zu machen. Wir haben unseren Hauptsitz in London, 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten und expandieren weltweit weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.truphone.com/de.Pressekontakt:PRESSEKONTAKTOliver Pink+44 7983 571603oliver.pink@truphone.comAGENTURKONTAKT DeutschlandDavid SchimmVeritas Public Relations GmbH & Co. 