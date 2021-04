Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Emissionsseitig kehrte im SSA-Segment Ruhe ein und einzig die DZ Hyp bereicherte das Covered-Bond-Segment mit einem 8-jährigen Pfandbrief, so die Analysten der Helaba.Das Papier sei erwartungsgemäß gut aufgenommen worden und sei 2-fach überzeichnet gewesen. Der Emissionslevel sei auf MS -3 festgesetzt worden. An der strukturellen Knappheit an gedeckter Ware, ausgelöst durch EZB-Ankäufe und EZB-Langfristrefinanzierungen, ändere sich damit aber nichts. Die Spreads würden daher wohl auf absehbare Zeit eng bleiben oder sich sogar noch verringern. Zu beobachten sei dies zuletzt zum Beispiel bei Papieren aus den EWU-Nachbarländern gewesen. ...

