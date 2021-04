Linz (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Verbraucherpreise in Amerika wieder deutlich angestiegen sind, waren die Marktteilnehmer enttäuscht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sowohl die Langfristzinsen als auch die Währung hätten nach der Veröffentlichung an Boden verloren. Von Reden von FED-Chef Jay Powell und wichtigen FED-Mitgliedern erwarte man sich in den nächsten Tagen Hinweise über die Beurteilung der Notenbank über Inflation und Arbeitsmarkt. Diese könnten dem Markt neue Impulse geben. Betrachte man den Kursverlauf mit dem charttechnischen Auge, könne noch kein klares Bild gezeichnet werden. Wir befinden uns nach wie vor in einer Seitwärtsbewegung, so Oberbank. Erst wenn die Hürde bei 1,1990 deutlich überschritten werden könne, öffne sich der Weg zu festeren Euro-Kursen. Eine mögliche Handelsbandbreite bei EUR/USD für heute betrage 1,1955 bis 1,1990. (14.04.2021/alc/a/a) ...

