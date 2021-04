Für das Gesamtjahr erwartet SAP, dass die Erlöse aus dem herkömmlichen Lizenzgeschäft zugunsten der Abo-Programme zurückgehen werden.Walldorf - Der Softwarekonzern SAP blickt nach einem vor allem vom Cloud-Geschäft getriebenen Start ins Jahr etwas optimistischer nach vorn. Die Cloud- und Softwareerlöse dürften im laufenden Jahr währungsbereinigt bei 23,4 bis 23,8 (2020: 23,2) Milliarden Euro landen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Walldorf mit. Damit erhöht der Konzern die erst Anfang März gegebene Prognose am...

