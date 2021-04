Ludwig Ahgren ist jetzt der meistabonnierte Streamer auf Twitch. Das verdankt er einem Dauer-Stream, den er erst nach 30 Tagen beendete. Dabei war das nicht einmal sein Ziel gewesen. Sichtlich erschöpft hat Twitcher Ludwig Ahgren am Mittwoch seinen Stream beendet. Den hatte er am 14. März 2021 gestartet und versprochen, dass jedes kostenpflichtige Abo sowie jede Bits-Spende während des Streams dazu führen, dass er diesen um je 15 Sekunden verlängert. Dass er am Ende 30 Tage online bleiben müsste, hatte Ahgren zu dem Zeitpunkt sicher nicht erwartet. The event has ENDED! After...

