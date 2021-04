Wien (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung wurde gestern die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für den Monat März verfolgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Inflationsrate sei erwartungsgemäß signifikant angestiegen und habe im März bei 2,6% p.a. im Vergleich zu 1,7% p.a. im Februar gelegen. Neben Basiseffekten (das Preisniveau sei im ersten Halbjahr 2020 gesunken) habe ein monatlicher Anstieg der Energiepreise von 5% p.m. (saisonal bereinigt) zum Inflationsanstieg beigetragen. Schon in den Monaten zuvor seien Energiepreise deutlich angestiegen (4,1% p.m. im 3-Monatsschnitt). Diese Dynamik sollte sich jedoch nicht weiter fortsetzen, habe der Ölpreis seit Anfang März doch keine weiteren Anstiege verzeichnen können. Leicht stärker als erwartet habe auch die Kernrate zulegen können. Exklusive Lebensmittel- und Energiepreise hab das Preisniveau um 1,6% über dem Vorjahresniveau (1,3% p.a. im Februar) gelegen, was einer monatlichen Preisdynamik von 0,3% p.m. entspreche. Für den Anstieg der Kernrate seien insbesondere die Dienstleistungspreise tonangebend gewesen (0,4% p.m.), während Güterpreise nur wenig gestiegen seien (0,1% p.m.). ...

