Augsburg (www.fondscheck.de) - Mit Alcoa beginnt in den USA traditionell der Reigen der Unternehmen, die nun reihum ihre Zahlen für das erste Quartal berichten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank habe dafür eine klare Erwartung: "Die Unternehmenszahlen werden bestätigen, dass die Wirtschaft in den USA wieder auf dem Gaspedal steht." Habe es vor einem halben Jahr noch so ausgesehen, als würden die Vereinigten Staaten weit stärker unter der Pandemie und ihren Auswirkungen leiden als Europa, habe sich das Blatt für Mertens innerhalb weniger Monate gewendet. Die konsequente Impfkampagne und ein gigantisches Konjunkturpaket hätten in den USA wesentlich dazu beigetragen, dass Amerika viel schneller aus der Talsohle zu kommen scheine als Europa - und insbesondere Deutschland. "Die Regierung Biden hat bisher eine glückliche Hand bewiesen. Wer darauf gesetzt hatte, dass Europa die Wachstumslücke zu den USA schließen könnte, sieht sich jetzt getäuscht." ...

