Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die verkürzte Osterwoche bringt für den ETF-Handel ungebrochen gute Umsätze mit klarem Schwerpunkt auf Aktien, so die Deutsche Börse AG.Andreas Bartels von der Société Générale spreche von einem spürbaren Schub Richtung nachhaltige Investitionen. Klare Zuflüsse sehe der Händler für Tracker des MSCI USA Low Carbon SRI Leaders (ISIN IE00BFMNPS42/ WKN A2JHSH) und MSCI USA ESG Universal Select Business Screens (ISIN IE00BJQRDM08/ WKN A2PHLP). Anziehungskraft entfalteten zudem Indexfonds basierend auf dem S&P 500 ESG Elite (ISIN IE00BLSN7P11/ WKN A2QMF1) und S&P 500 ESG Exclusions II (ISIN IE00BH4GPZ28/ WKN A2PSPE). MSCI World- (ISIN IE00B0M62Q58/ WKN A0HGV0) und MSCI All Country World-Tracker (ISIN IE00B44Z5B48/ WKN A1JJTC) lägen ebenfalls im Plus. ...

