Jedes zehnte Unternehmen in Österreich mit mehr als zehn Mitarbeitern bietet Chat-Services an, um Kundenanfragen zu beantworten - durch Personen. Dagegen verwenden lediglich ein Prozent der Betriebe ein Chat-Service, das auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, wo also virtuelle Agenten Anfragen beantworten. Damit liegt Österreich unter dem EU-Durchschnitt von 2 Prozent, berichtete die Statistik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...