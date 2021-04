Hannover (www.anleihencheck.de) - In der heutigen Ausgabe widmen wir uns in zwei Artikeln dem Geschäftsgebaren der Europäischen Zentralbank, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Zum einen würden die Analysten der NORD/LB in den Rückspiegel blicken und die aktuellsten Daten des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) beleuchten. Dieser Datenkranz werde alle zwei Monate veröffentlicht und bleibe dabei stets nicht frei von Kritik. Zu unklar seien u.a. weiterhin die ISIN-Limite im Rahmen des PEPP. Zum anderen würden die Analysten der NORD/LB nach vorne blicken und acht Tage vor der nächsten EZB-Ratssitzung den Fokus auf die Handlungsoptionen der EZB legen, die ebenfalls nicht frei von Kritik seien. ...

