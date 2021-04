Paris (www.fondscheck.de) - Mit 18,9 Milliarden Euro an Nettozuflüssen war der März ein Rekordmonat für Aktien-ETFs, so die Experten von Lyxor Asset Management.Das würden die Zahlen des jüngsten Money Monitor Berichts von Lyxor ETF zeigen. Insgesamt seien 45,4 Milliarden Euro in aktive und passive Aktien-Produkte geflossen, womit der ETF-Anteil bei mehr als 40 Prozent der Gesamtsumme gelegen habe. Der Fokus der Anleger habe dabei auf globalen Aktien, globalen Finanzwerten und US-Value-Anlagen gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...