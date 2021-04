++ Europäische Märkte notieren leicht im Plus ++ DE30 versucht, wieder über 14.249 Punkte zu klettern ++ Covestro und SAP veröffentlichen vorläufige Q1-Zahlen ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch leicht im Plus. Der über den Erwartungen liegende Anstieg der US-Inflation löste keine Panik an den Märkten aus, da die Fed-Mitglieder schnell wiederholten, dass ein Anstieg vorübergehend sei. Die polnischen und russischen Aktien sind heute die Top-Performer in Europa. Die italienischen, schwedischen, österreichischen und deutschen Aktien sind die Nachzügler, die nahe an ihren gestrigen Schlusskursen notieren. Quelle: xStation 5 Der DE30 sprang vor Beginn ...

