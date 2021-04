Amundi hat den Vertrieb über Vertriebspartner an Retailkunden in Deutschland umgebaut. Mehrere Positionen wurden neu besetzt oder gar neu geschaffen. Dadurch soll ein noch besserer Service in der Betreuung über alle Vertriebsbereiche hinweg geboten werden können. Der größte europäische Asset Manager stellt seinen Vertrieb über Vertriebspartner an Retailkunden in Deutschland um. In der neuen Aufstellung übernimmt Hermann Pfeifer die Leitung für den Vertrieb von aktiven wie passiven Produkten über ...

