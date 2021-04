Helsinki (ots) - Die Qt Company, ein führendes globales Softwareunternehmen, hat heute die Übernahme der froglogic GmbH angekündigt, eines namhaften Anbieters von Tools zur Qualitätssicherung, wie etwa Testautomatisierung. Durch die Akquisition werden die marktführenden Testautomatisierungswerkzeuge von froglogic in das Produktportfolio von Qt integriert. So kann Qt den Kunden ein Komplettpaket anbieten, das den gesamten Softwareentwicklungsprozess abdeckt - Design, Entwicklung, Auslieferung und jetzt auch Qualitätssicherung.Qt wird von mehr als 1,5 Millionen Entwicklern in zahlreichen Unternehmen weltweit eingesetzt. Durch den starken Fokus auf Produktivität, versetzt Qt Unternehmen in die Lage, die steigenden Anforderungen des Softwaremarkts zu erfüllen, die durch die exponentiellen Zuwächse des IoT-Markts und das stagnierende Wachstum der verfügbaren Softwareentwickler getrieben werden. Qt stellt eine zukunftsweisende Benutzererfahrung in den Mittelpunkt der Produktentwicklung und vereinfacht Designer-Entwickler-Prozesse und Feedback-Zyklen, um eine höhere Erfolgsquote bei der Auslieferung zu gewährleisten. Die Tools des Unternehmens, das Kunden aus 70 verschiedenen Branchen hat, stellen sicher, dass der gleiche Code auf Hardware jeglicher Größe verwendet werden kann, von Mikrocontrollern bis hin zu Supercomputern, und auf jedem Betriebssystem. Die Qt Company unterhält 13 Niederlassungen weltweit, die nun um den bestehenden Betrieb von froglogic in Hamburg ergänzt werden. 2020 verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 38 %, trotz der Herausforderungen durch die Auswirkungen der weltweiten Pandemie.froglogic wurde mit dem Ziel gegründet, ein führendes und plattformübergreifendes Werkzeug zum automatisierten Testen von GUI (Graphical User Interface)-Anwendungen zu entwickeln, insbesondere zum Testen von Anwendungen, die auf dem Qt-Framework basieren. Zu den wichtigen Auszeichnungen, die das Unternehmen für seine Produkte Squish und Coco erhielt, zählte unter anderem die Würdigung im Gartner Magic Quadrant for Software Test Automation. froglogic kann auf ein schnelles Wachstum zurückblicken und bietet heute ein Testwerkzeug für GUI-Anwendungen basierend auf Windows-, Linux-, Unix-, macOS-, Embedded/Mobile- und Web-Plattformen an. Mit der Integration dieser Technologien erweitert die Qt Company jetzt ihr bestehendes Angebot, um den Bedürfnissen von Entwicklern in jeder Phase des Software-Entwicklungslebenszyklus gerecht zu werden."Die Qt Company setzt weiter auf Wachstum, und die Übernahme von froglogic ist ein wichtiger Meilenstein bei der Erweiterung der herausragenden Qt-Softwareentwicklungswerkzeuge und der direkten Integration automatisierter Tests und Codeabdeckungsanalysen in unsere Produktpalette. Wir wissen, dass die Auslieferungsgeschwindigkeit neuer Produkte für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung ist. Deshalb ist es unser Ziel, die Produktivität der Entwickler zu erhöhen und den Produktentwicklungsprozess so effizient wie möglich zu gestalten", betont Juha Varelius, President und CEO, Qt Group Plc. "Wir sehen ständig, dass Unternehmen auf die Auslieferung neuer Produkte und Services an Kunden drängen, um ihre Go-to-Market-Strategie zu stärken. Ein effizienter Design- und Entwicklungszyklus, unterstützt durch automatisierte Tests, ist eine unerlässliche Voraussetzung dafür, dass unsere Kunden dies erreichen.""froglogic wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, speziell ein Werkzeug für die Testautomatisierung von Anwendungen auf Basis des Qt GUI-Frameworks zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund haben wir bereits eine Reihe gemeinsamer Kunden, die von unserer kombinierten Produktpalette profitieren, die nun aus einer Hand kommt. Infolge der Akquisition wird das Vertriebspersonal von Qt auch mit unseren Tools den weltweiten Kundenstamm bedienen", so Reginald Stadlbauer, Mitgründer von froglogic. "Wir freuen uns, zur Qt Company zu gehören und am spannenden Wachstumskurs des Unternehmens teilzuhaben, einen wirklich ganzheitlichen Ansatz in den Design- und Entwicklungszyklus zu bringen und noch effektivere Resultate für unsere Kunden zu erzielen", ergänzt Harri Porten, Mitgründer von froglogic.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co.KGSusanne Sothmannssothmann@kafka-kommunikation.de089-747470580Original-Content von: Qt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154828/4888979