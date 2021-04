Unterföhring (ots) -- Sky überträgt das komplette Rennwochenende aus Imola vom ersten freien Training bis zur letzten Pressekonferenz- Das Sky Sport F1 Team vor Ort: Sky Experte Ralf Schumacher ist während des Qualifyings und beim Rennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz, Peter Hardenacke moderiert und Sandra Baumgartner berichtet live von der Strecke, Leo Lackner liefert die Datenanalysen- Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD, 20 On-Board-Kameras zur Auswahl, "Was hab' ich verpasst?"-Funktion- Eine neue Ausgabe des Podcasts "Backstage Boxengasse" seit Dienstag verfügbar- Attraktive Angebote für Sky Q und Sky Ticket- Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1Unterföhring (ots) - Unterföhring, 14. April 2021 - Was für ein Saisonauftakt in Bahrain mit einem glücklichen Finish für den Weltmeister Lewis Hamilton. Der erste Grand Prix war beste Werbung für die Formel 1 und so schauen die Motorsport-Fans gespannt auf das zweite Rennwochenende in Imola. Gelingt es Max Verstappen, dieses Mal vor Lewis Hamilton zu landen? Nach der Kritik am verpatzten Saisonauftakt dürfte Sebastian Vettel mit Wut ins Cockpit steigen - kann der Deutsche mit einem starken Rennen in Imola seine Kritiker verstummen lassen? Und wie schlägt sich Mick Schumacher bei seinem zweiten Formel 1 Grand Prix?Sky Sport F1 ist hautnah dabei und überträgt als einziger Sender das komplette Rennwochenende aus Imola live. Bereits 90 Minuten vor dem Rennstart meldet sich das Sky Sport F1 Team aus Italien. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem neuen Non-stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sky berichtet live und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Sky Q Kunden sehen das Rennen in ultrascharfer Ultra HD Qualität auf Sky Sport UHD.Sascha Roos wird das komplette Formel 1® Wochenende auf Sky live kommentieren. An seiner Seite wird Sky Experte Ralf Schumacher das Rennen und Qualifying als Co-Kommentar begleiten und seine Einschätzungen abgeben. Moderiert wird die gesamte Übertragung von Peter Hardenacke. Sandra Baumgartner führt die Interviews und holt die Stimmen der Fahrer und Teamverantwortlichen ein. Analyse-Experte Leo Lackner wird während der Live-Übertragungen anhand von Echtzeit-Daten wieder das Renngeschehen einordnen.Das Imola-Wochenende wird eingeläutet mit der Preview-Show "Warm-up - das Motorsportspezial" am Donnerstag, wenn sich Sandra Baumgartner live aus Imola meldet, um mit Interviewgästen über die brennendsten Themen vor dem Saisonstart zu sprechen. Die letzten Entwicklungen bei den Formel 1 Teams werden thematisiert und es werden die wichtigsten Aussagen aus der Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst.Am Samstag zeigt Sky Sport News eine 15-minütige Highlight-Show zum Qualifying ("Qualifying kompakt") und am Sonntag nach dem Rennen eine 30-minütige Highlight-Show ("Rennen kompakt") mit einer ausführlichen Zusammenfassung des Rennens. Das Rennwochenende schließt die Analyse-Show am Montag um 13.00 Uhr. Dabei wird Moderator Noah Pudelko gemeinsam mit Gästen die spannendsten Ereignisse am Rennwochenende analysieren und aufarbeiten.20 On-Board Kameras zur Auswahl für ein individuelles Renn-ErlebnisNeben der klassischen Übertragung haben die Motorsportfans auch die Möglichkeit, während des Live-Rennens aus einer von 20 On Board-Kameraperspektiven wählen und das Live-Rennen aus Sicht von Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton & Co. genießen, oder mit dem Pitlane- und Data Channel die Ereignisse aus Sicht der Teams verfolgen. Alle Live-Streams sind direkt über die Formel-1-Startseite auf Sky Q erreichbar. Zusätzlich zeigt Sky sowohl bei den Qualifyings als auch bei den Rennen den Pitlane-Channel und den On-Board-Channel live im Stream für Kunden (mit Sport Paket) auf skysport.de und in der Sky Sport App.Mit der smarten "Was hab ich' verpasst?"-Funktion verpassen Zuschauer ab sofort auch in der Formel 1 keine Schlüsselmomente mehr, auch wenn sie einmal erst nach Rennstart einschalten. Highlights wie etwa Starts und Ende des Rennens, Pitstops und Team Radios lassen sich mit "Was hab' ich verpasst?" jederzeit wiederholen.Attraktive Sky Angebote für alle MotorsportfansSky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität genießen.Zudem können Formel 1® Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Formel 1® Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1® Saison live verfolgen.Die nächste Generation der Formel 1 auf SkyNur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky überträgt alle 23 Formel 1 Wochenenden live in Deutschland - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup live. Darüber hinaus überträgt Sky in dieser Saison erstmalig auch die neue Rennserie Extreme E. Für Sky Q Kunden gibt es sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillanter Ultra HD Bildqualität. Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender "Sky Sport F1" hat der Motorsport seit dem 12. März ein neues Zuhause. Auf Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion.Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1® Erlebnis mit mehr digitalem und Social Content zur Formel 1® und zum Motorsport als jemals zuvor. Mit der täglichen Berichterstattung auf Sky Sport News im Free-TV und dem digitalen Angebot auf skysport.de, der Sky Sport App, dem wöchentlichen Podcast "Backstage Boxengasse" sowie den Social-Media-Kanälen von Sky Sport bleiben die Motorsportfans immer auf dem neuesten Stand.Im Rahmen des 24/7 News Live-Blogs "Formel 1 Update" werden auf skysport.de alle News, Videos und Social Media Inhalte geballt. Zudem gibt es wieder eine Kolumne des Sky Experten auf skysport.de, die nach jedem Grand Prix am Montag online geht. Die Social-Media-Kanäle von Sky Sport (u.a. Facebook, Instagram und Twitter) informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen in der Formel 1® und freuen sich auf die Meinungen der Motorsport-Fans.Der Große Preis der Emilia Romagna live auf Sky Sport F1:Donnerstag, 15.4.:17.30 - 18.00 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" (auch auf Sky Sport News)21.00 - 23.00 Uhr: Pressekonferenz Fahrer (aufgezeichnet)Freitag, 16.4.:10.45 - 12.15 Uhr: 1. Freies Training12.30 - 13.30 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs14.15 - 15.45 Uhr: 2. Freies TrainingSamstag, 17.4.:10.45 - 12.15 Uhr: 3. Freies Training13.30 - 15.30 Uhr: Qualifying15.30 - 16.00 Uhr: Pressekonferenz Qualifying18.00 - 18.15 Uhr: Qualifying Kompakt auf Sky Sport News19.00 - 19.15 Uhr: Qualifying Kompakt auf Sky Sport F1Sonntag, 18.4.:13.30 - 14.55 Uhr: Vorberichte14.55 - 16.45 Uhr: Rennen (auch Sky Sport UHD)16.45 - 17.30 Uhr: Analyse und Interviews17.30 - 18.00 Uhr: Pressekonferenz Rennen19.00 - 19.30 Uhr: Rennen Kompakt auf Sky Sport News20.30 - 21.00 Uhr: Rennen Kompakt auf Sky Sport F1Montag, 19.4.:13.00 - 13.30 Uhr: Analyse-Show (auch auf Sky Sport News, Wdhlg. um 17.00 und 21.00 Uhr)Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.de/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4888973