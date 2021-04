Der US-Kreditriese verdiente im ersten Quartal 4,7 Mrd USD. Damit legte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 600 Prozent zu.San Francisco - Der US-Kreditriese Wells Fargo hat seinen Gewinn zu Jahresbeginn trotz anhaltender Belastungen durch niedrige Zinsen vervielfacht. Unterm Strich verdiente die Grossbank in den drei Monaten bis Ende März 4,7 Milliarden Dollar, wie sie am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Damit legte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als die Pandemie eingesetzt und die Geschäfte...

