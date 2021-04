Die Gerüchteküche brodelt und LG Magna e-Powertrain, das Joint Venture von LG Electronics mit Magna, steht Insidern zufolge kurz vor der Unterzeichnung von Verträgen mit APPLE zum Bau von Elektrofahrzeugen, um die anfängliche Volumenproduktion von Apple-Autos zu übernehmen. Laut einem Bericht in der Korea Times soll ein Prototyp irgendwann Anfang 2024 vorgestellt werden. Im Februar gab es bereits anderslautende Gerüchte, wonach Apple Gespräche mit Nissan über ein autonomes Auto geführt habe, ähnliches gilt für Hyundai und Kia, wirklich zählbares gab es allerdings nicht. Dass sich in diese Richtung jedoch etwas tut, darauf hat Apple-CEO Tim Cook kürzlich gegenüber der New York Times angespielt.



