Die neue Berichtssaison steht vor der Tür und wird traditionell von den großen US-Banken eingeläutet. Wie sieht es um die Risikovorsorge von Goldman Sachs & Co. aus, nachdem es in den letzten Wochen ja zu Schieflagen bei einigen Hedgefonds kam. Keine Schieflage gibt es hingegen beim Chip-Spezialisten Nvidia, der jetzt mit neuen CPUs auch den Platzhirsch Intel ins Visier nimmt. Ohnehin laufen die Geschäfte auf Hochtouren, wie der angehobene Ausblick zeigt. Frische Vorabzahlen gab es auch von SAP und in New York steht der Börsengang von Coinbase an. Der Bitcoin ist jedenfalls schon mal deutlich über die 60.000-Dollar-Marke geklettert. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.