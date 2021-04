München (ots) -Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 19. bis 23. April 2021, um 18:00 Uhr im ErstenPopsongs im Country-Style sind das Markenzeichen der Berliner Band "The BossHoss". Deren Frontmänner Sascha Vollmer und Alec Völkel kennt man nicht nur als Musiker, sondern auch als Jury-Mitglieder von "The Voice of Germany". Für den frischgebackenen Vater Alec Völkel spielt allerdings derzeit vermutlich die Stimme seines Töchterchens, das den märchenhaften Namen Rosenrot trägt, die Hauptrolle. Zum fröhlichen Rateduell treten die beiden Bosse zum Wochenauftakt an.Bei beiden fließt Zirkusblut durch die Adern: Am Dienstag treten der Manegenchef der Zirkus-Dynastie Sarrasani, André Sarrasanin und die Artistin und Tochter des Roncalli-Gründers, Lili Paul-Roncalli, in der Manege des "Wer weiß denn sowas?"-Studios gegeneinander zum Raten an - ohne Tusch und Clowns, aber mit viel Spaß.Clarissa Corrêa da Silva wird von allen Clari genannt und ist bekennende "Allesausprobiererin". Im "KiKA-Kummerkasten" teilt sie schon seit Jahren ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu intimen Themen mit Kindern und Jugendlichen. Am Mittwoch tritt sie gegen einen bekennenden Klugscheißer an, um knifflige Quizfragen zu lösen - ihren "Wissen macht Ah!"-Moderationskollegen Ralph Caspers.Am Donnerstag startet Moderator Kai Pflaume mit seinen Gästen in die unendlichen Weiten des Weltraums. Insa Thiele-Eich ist Meteorologin und erhielt 2017 einen Ausbildungsplatz zur Astronautin. Sie träumt davon, als erste deutsche Frau zur ISS zu fliegen. Ihr Vater Gerhard Thiele hat es ihr vorgemacht: Er war von 1998 bis 2005 Mitglied des ESA-Astronautenkorps und als Missionsspezialist im Jahr 2000 der zehnte Deutsche im All. Wer von beiden überwindet die Schwerkraft beim Wettraten?Deutschlands bekanntestes Schauspielerinnen-Schwesternpaar Gerit und Anja Kling tritt zum Wochenausklang gegeneinander an. Beim Erraten der richtigen Antworten auf spannende Quizfragen helfen ihnen zwei sehr unterschiedliche "Brüder im Geiste": die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton. Ob sie Rätsel wie dieses gemeinsam lösen können?Ein Forschungsteam bekämpft das Korallensterben vor der Küste Hongkongs seit Juli 2020, indem es ...?a) Spiegel zur Fischabwehr aufstelltb) den Meeresboden mit Kacheln aus dem 3-D-Drucker fliestc) Schwämme auslegt, die das Salz aus dem Wasser filternDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 19. bis 23.4.2021 im Überblick:Montag, 19. April - Sascha Vollmer und Alec VölkelDienstag, 20. April - André Sarrasani und Lili Paul-RoncalliMittwoch, 21. April - Clarissa Corrêa da Silva und Ralph CaspersDonnerstag, 22. April - Gerhard Thiele und Insa Thiele-EichFreitag, 23. April - Gerit Kling und Anja KlingWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4889068