Calgary, 14. April 2021 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FWB: 2LY), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Konsum erweitert hat, bietet seinen Führungskräften eine Plattform, um im Vorfeld des inoffiziellen Cannabis-Jahresfeiertags am 20. April (‚420') einen Kommentar abzugeben.

Vor dem Hintergrund des zweiten Feiertags (‚420'), den die kanadischen Cannabiskonsumenten inmitten der Pandemie begehen, stehen zwei der Führungskräfte von High Tide zur Verfügung um aufzuzeigen, wie sich die Verbrauchertrends seit dem Ausbruch der Pandemie entwickelt haben und was die Regierungen der kanadischen Provinzen tun können, um dem aufstrebenden legalen Cannabissektor nicht nur ein Überleben, sondern auch ein Wachstum in einer Welt nach der Pandemie zu ermöglichen.

Andy Palalas, Chief Revenue Officer

Als Chief Revenue Officer leitet Herr Palalas das Vertriebs- und Marketingteam von High Tide. Er wird anhand der entsprechenden Datenlage Einblicke in die Entwicklung von Cannabis-Kauftrends im Zuge der Pandemie geben.

Omar Khan, Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

Als Senior Vice President für Corporate und Public Affairs leitet Herr Khan das Public Policy Team von High Tide. Er wird sich dazu äußern, welche Maßnahmen die Regierungen in den kanadischen Provinzen setzen können, damit der legale Cannabissektor in einer Welt nach der Pandemie gegenüber dem illegalen Markt wettbewerbsfähig bleibt.

Biographien der Teammitglieder

Andy Palalas, Chief Revenue Officer von High Tide Inc.

Andy Palalas zeichnet für die Entwicklung von Vertriebskanälen, die Suche nach neuen Marktchancen und die Aufsicht über das Umsatzportfolio von High Tide verantwortlich. Herr Palalas ist ein Experte für das Unternehmenswachstum und den Vertrieb und verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Vertriebsprogrammen für etablierte Unternehmen sowie Neugründungen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Loyalitätsmarketing, einer Erfolgsbilanz mit explosivem Wachstum im Franchise-Vertrieb und -Geschäft sowie seinem ganzheitlichen Wissen um die Grundlagen der Geschäftsentwicklung durch übergreifende Marketingstrategien hat er zuletzt die Firma Famous Brandz von der Gründung zum international führenden Hersteller von lizenziertem Konsumzubehör geführt.

Omar Khan, Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

Als Senior Vice President of Corporate and Public Affairs bei High Tide Inc. vertritt Herr Kahn in leitender Funktion die Interessen von High Tide gegenüber allen Regierungsebenen in Kanada. Als erfahrener Branchenexperte wechselte er von einer der weltweit führenden Kommunikationsfirmen, wo er die Rolle des National Cannabis Sector Lead bekleidete, zu High Tide. Er war insbesondere maßgeblich an der Führung der Koalition beteiligt, die sich erfolgreich dafür einsetzte, dass Ontario dem Cannabis-Einzelhandel gestattet, den Konsumenten während des COVID-19-Notstandes in der Provinz einen Abhol- und Lieferservice anzubieten.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 82 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com, Smokecartel.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

