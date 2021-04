Ein anhaltender Boom im Wertpapierhandel und Investmentbanking sowie gesunkene Kreditrisiken in der Corona-Krise haben den Gewinn des größten US-Geldhauses JPMorgan Chase in die Höhe schnellen lassen. Unter dem Strich verdiente die Bank im ersten Quartal nach eigenen Angaben vom Mittwoch 14,3 Milliarden Dollar, fast fünfmal so viel wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auch die Investmentbank Goldman ...

