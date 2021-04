Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation hat eine Partnerschaft mit dem ‚Centrum Industrial IT' (CIIT) in Lemgo geschlossen. Das CIIT ist auf F&E in der industrienahen Automatisierungstechnik ausgerichtet. Im Rahmen der Partnerschaft mit dem CIIT wird das mittelständische Familienunternehmen Hilscher aus Hattersheim seine Kompetenzen in sicherer industrieller Kommunikationstechnik und Systemautomation einbringen. Das CIIT, ein eingetragener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...