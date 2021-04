Laut Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), ist die Krise in der Eurozone immer noch deutlich spürbar. Eine Unterstützung sei bis zum Beginn der Erholung erforderlich, wie Reuters berichtete. Lagarde merkte weiterhin an, dass die Banken in der Eurozone "ziemlich solide" seien, fügte aber hinzu, dass sie in Zukunft mehr Insolvenzen ...

