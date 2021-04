Berlin - Der medizinisch-wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, befürchtet, dass sich viele Pflegekräfte in der Intensiv- und Notfallmedizin nach der Pandemie einen neuen Job suchen werden. "Ich befürchte eine große Kündigungswelle", sagte er dem "Tagesspiegel".



Nach einem Jahr Pandemie seien die Mitarbeiter in den Krankenhäusern erschöpft. "Das Pflegepersonal und die Ärzte sind müde. Richtig müde." Als Lehre aus der Corona-Pandemie fordert er Reformen im Gesundheitssystem.



"Wir brauchen eine große Krankenhausstrukturreform, die nicht nur ökonomisch orientiert ist", sagte er der Zeitung. Sie müsse stattdessen die Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt stellen.

