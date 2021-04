DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. April

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Januar 09:00 DE/Bundestag, Plenum; 09:10 Nachtragshaushalt mit Rede von Bundesfinanzminister Scholz, Berlin 09:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage, Berlin *** 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zum "Berliner Mietendeckel", Karlsruhe 09:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede bei der Jahrestagung (online) des Deutschen Klima-Konsortiums *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Online-PK zum Frühjahrsgutachten 10:00 DE/Bilfinger SE, Online-HV 11:00 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, PK zum aktuellen Stand der Medikamentenforschung gegen Covid-19, Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase 12:30 DE/Centogene NV, Jahresergebnis, Rostock *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Klimarat, Gutachten zu den Daten über die Treibhausgas- Emissionen Deutschlands, Berlin *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York 14:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +6,1% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 710.000 zuvor: 744.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 42,0 zuvor: 51,8 *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: 20,0 zuvor: 17,4 14:30 NL/Stellantis NV, Online-HV *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März PROGNOSE: +2,7% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,7% zuvor: 73,8% *** 16:00 US/Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Money-Marketeers-Event *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q, Pittsburgh - DE/Curevac NV, Ergebnis 4Q, Tübingen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

