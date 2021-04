In einem interessanten Essay umschreibt die britische Ökonomin Noreena Hertz das Phänomen der Einsamkeit und kommt dabei zum Schluss, dass Einsamkeit ökonomisch schädlich ist.Es ist ja kein stilles Geheimnis, dieses Corona Hin und Her macht uns schon ein bisschen fertig. Was wir dürfen und was nicht, entscheiden heute Leute, die von Infektionskrankheiten etwa so viel verstehen wie ein Ökobauer von Formel 1 Rennen, womit ich kein Klischee bedienen möchte, sondern lediglich die Gegensätze, welche uns derzeit regieren. Was wissen die Bürgerlichen oder die Sozis...

Den vollständigen Artikel lesen ...