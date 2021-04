Du bist noch gemutet» - dieser Satz hat das vergangene Homeoffice-Jahr am stärksten geprägt.Zürich - «Du bist noch gemutet» - dieser Satz hat das vergangene Homeoffice-Jahr am stärksten geprägt. Die Arbeit zu Hause und das Plus an Flexibilität hat sich für viele Schweizerinnen und Schweizer positiv auf das Berufsleben ausgewirkt und das Vertrauen in die Arbeit im Homeoffice ist im Zuge der Pandemie gestiegen. Das zeigen die neuesten Ergebnisse des XING-Corona-Barometers.

Den vollständigen Artikel lesen ...