Kryptowährungen: Börsendebüt von Coinbase beflügelt Bitcoin zu Rekordkursen

Die Kurse für Bitcoin steigen seit Monaten. Der Börsengang des größten Handelsplatzes für Kryptowährungen in den USA, Coinbase, dürfte Bitcoin weiter beflügeln.

Kurz vor dem Debut der Krypto-Plattform an der Nasdaq markierte Bitcoin ein frisches Rekordhoch. Die weltweit bekannteste und größte Cyberdevise verteuerte sich um bis zu 2,7 Prozent auf einen Rekordwert von 64.899 Dollar. Auch Ethereum, die zweitwichtigste Kryptowährung, markierte mit 2.400 Dollar ein neues Allzeithoch.

Die Nasdaq setzte den Referenzpreis mit 250 Dollar je Aktie fest, was einer Bewertung der Plattform von insgesamt rund 50 Mrd. Dollar entspricht. Zum Vergleich: die Muttergesellschaft der New Yorker Börse, Intercontinental Exchange, ist rund 66 Mrd. Dollar schwer. Bei der letzten Finanzierungsrunde durch private Geldgeber wurde der Firmenwert von Coinbase noch mit acht Mrd. Dollar angegeben.

Coinbase ist am Mittwoch über eine Direktplatzierung an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen und schaffte am ersten Handelstag einen Kursgewinn von rund 30 Prozent. Bei dieser Art des Börsengangs, den auch der Musikstreamingdienst Spotify gewählt hatte, werden Aktien ohne Begleitung durch Investmentbanken emittiert. Zudem werden keine neuen Aktien herausgegeben, sondern nur bestehende Titel.

Die in San Francisco ansässige Coinbase wurde 2012 gegründet und soll von mehr als 43 Millionen Menschen in über 100 Ländern genutzt werden. Angeheizt wurde die Nachfrage nach Bitcoin zuletzt auch durch den Einstieg klassischer Unternehmen in die Kryptowelt. So schuf der US-Zahlungsanbieter Paypaldie technischen Voraussetzungen für das Bezahlen mit Digitalwährungen. Darüber hinaus deckte sich der Elektroauto-Pionier Elon Musk im Februar für 1,5 Mrd. Dollar mit Bitcoin ein. Der Tesla-Gründer ermöglicht es Kunden zudem, die Autos mit Bitcoin zu bezahlen.

Bitcoin bricht nach oben aus

Der Preis für 1 Bitcoin hat den Widerstand bei rund 62.500 Dollar überwunden und setzt damit seinen zuletzt steilen Aufwärtstrend fort. Auch der MACD (Momentum) ist aufwärts gerichtet und stützt die aktuelle Kursbewegung. Allerdings sollte die Unterstützung nicht mehr gebrochen werden, um die positive Entwicklung fortzusetzen.

