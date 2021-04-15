The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.04.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2021
ISIN Name
DE000HU44EE0 UC-HVB CRLNFI 21 ARRB
DE000HVB12Z6 UC-HVB CRLNFI 21
XS0127992336 E.ON INT F.01/21 MTN 1-3
US064159LH78 BK NOVA SCOTIA 18/21 FLR
XS1394989922 SUNSHINE LIFE INS 16/21
DE000DK0JS31 DEKABANK MTN SERIE 7637
US064159LG95 BK NOVA SCOTIA 18/21
DE000HV5LWF4 UC-HVB BONITAET 21 HEI
XS0619200990 MDGH-GMTN 11/21 MTN REGS
DE000HV5LWG2 UC-HVB BONITAET 21 TKA
FR0013155868 CARREFOUR BNQ. 16/21 MTN
DE000HV5LWH0 UC-HVB BONITAET 21 VVD
XS1308628707 RAIF.LABA NO 15/21 MTN
US471048AS70 JAP BK INT 2021 DTC
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2021
ISIN Name
DE000HU44EE0 UC-HVB CRLNFI 21 ARRB
DE000HVB12Z6 UC-HVB CRLNFI 21
XS0127992336 E.ON INT F.01/21 MTN 1-3
US064159LH78 BK NOVA SCOTIA 18/21 FLR
XS1394989922 SUNSHINE LIFE INS 16/21
DE000DK0JS31 DEKABANK MTN SERIE 7637
US064159LG95 BK NOVA SCOTIA 18/21
DE000HV5LWF4 UC-HVB BONITAET 21 HEI
XS0619200990 MDGH-GMTN 11/21 MTN REGS
DE000HV5LWG2 UC-HVB BONITAET 21 TKA
FR0013155868 CARREFOUR BNQ. 16/21 MTN
DE000HV5LWH0 UC-HVB BONITAET 21 VVD
XS1308628707 RAIF.LABA NO 15/21 MTN
US471048AS70 JAP BK INT 2021 DTC
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