The following instruments on XETRA do have their first trading 15.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.04.2021Aktien1 GB00BNK9TZ56 Parsley Box Group PLC2 VGG0103J1075 AdvancedAdvT Ltd.3 SE0000805426 BTS Group AB4 FI0009006407 Incap Oyj5 FI0009007355 Rapala VMC Oyj6 US75523J1088 Razer Inc.7 US8131071099 Séché Environnement S.A.8 FI4000062195 Taaleri OYJ9 US87946F1003 Teleperformance SEAnleihen1 XS2332245377 Coöperatieve Rabobank U.A.2 XS2333297625 Eurogrid GmbH3 ES0000012I24 Spanien4 US87264ABA25 T-Mobile USA Inc.5 US90184LAG77 Twitter Inc.6 AT0000A2QQB6 Österreich7 GB00BGDYG020 Balise Springs PLC8 XS2332851026 EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen9 DE000NLB3QU5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 CH1101096548 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken11 CH1101096530 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken12 CH1101096522 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken13 DE000HVB5DE8 UniCredit Bank AG14 DE000HVB58Z9 UniCredit Bank AG15 DE000HVB58X4 UniCredit Bank AG16 DE000HVB58W6 UniCredit Bank AG17 DE000BHY0SL9 Berlin Hyp AG18 FR0014003182 Crédit Agricole S.A.19 USY4760JAB99 Kia Corp.20 USY4760JAA17 Kia Corp.21 USU72068AG11 Pilgrim's Pride Corp.22 XS2314639761 PT Bank Mandiri [Persero] TBK23 GB00BM8QTL73 Sustainable Capital PLC24 AT0000A2QRW0 Österreich25 XS2328981431 Asahi Group Holdings Ltd.26 US22411WAR79 CPPIB Capital Inc.27 DE000A3H2TQ6 DZ HYP AG28 XS2325334550 ING Bank N.V.29 XS2328980979 Asahi Group Holdings Ltd.30 DE000HLB2151 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB21L8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB21A1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 XS2332871990 Nordic Investment Bank34 XS2331728126 TI Automotive Finance PLC