Das Teilgeschäft geht an die schwedische AQ Group, ein global tätiger Hersteller von Komponenten für industrielle Anwendungen.Luterbach - Der Elektrokomponenten-Hersteller Schaffner trennt sich von seinem Teilgeschäft Power Magnetics. Dieses wird an die schwedische AQ Group verkauft, einem global tätigen Hersteller von Komponenten für industrielle Anwendungen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Verkauf bewertet die Division Power Magnetics zu einem Enterprise Value von 22,4 Millionen Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...