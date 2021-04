Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, NYSE: CAT) zahlt am 20. Mai 2021 eine vierteljährliche Dividende von 1,03 US-Dollar pro Aktie an die Investoren aus. Record date ist der 26. April 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 4,12 US-Dollar Dividende bezahlt. Beim aktuellen Börsenkurs von 232,79 US-Dollar (Stand: 14. April 2021) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,77 ...

