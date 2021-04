Bitwala will mit einem neuen Feature Kunden den Einstieg in Bitcoin und Ethereum erleichtern. Custody-Wallets sollen das Krypto-Banking einfacher und günstiger machen. Für die Einführung des neuen Features für alle Kunden arbeitet Bitwala mit der Solarisbank AG und der Solaris Digital Assets GmbH zusammen, von denen die Infrastruktur für die Custody-Wallets kommt. Was ist eigentlich eine Custody-Wallet? Wer sich gar nicht oder nur selten mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigt, wird bisher nicht unbedingt über Custody-Wallets gestolpert sein. In den ...

