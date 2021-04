Die einmonatigen Risk-Revesals des USD/CAD, ein Maß für das Verhältnis von Calls zu Puts, fällt am Donnerstag so stark wie seit einer Woche nicht. Dies steht im Widerspruch zu den USD/CAD-Bewegungen, bei denen der Kurs vom Drei-Wochen-Tief abprallt und nachbörslich Gebote bis 1,2530 aufnimmt, was einem Anstieg von 0,07% entspricht. Die Risk-Reversals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...