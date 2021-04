DJ EUREX/DAX-Future baut im Verlauf Konsolidierung aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Seit Tagen befindet sich der DAX-Future in einer Konsolidierung in einer Spanne zwischen 15.180 und 15.310 Punkten. Diese Bewegung weitet sich am Donnerstag zeitlich aus. Der Juni-Kontrakt steigt um 8.30 Uhr um 25 auf 15.233 Punkte. Das Tageshoch liegt bei 15.242 und das Tagestief bei 15.195 Punkten. Umgesetzt wurden 1.885 Kontrakte. Für die Charttechniker der Commerzbank sind die kurzfristig überkauften Bedingungen noch nicht ausreichend abgebaut, daher rechnen sie mit einer Ausweitung der Konsolidierung in Tuchfühlung mit der 10-Tageslinie.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 02:32 ET (06:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.