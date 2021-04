Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Primärmarkt wurden insgesamt EUR 5,3 Mrd. Äquivalente von sechs Emittenten und ebenso viele Tranchen gepreist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zur Wochenmitte habe sich das Emissionsvolumen damit bereits auf EUR 33 Mrd. Äquivalente kumuliert. Erneut sei der Großteil der Aktivität auf SSA-Emittenten entfallen. Darunter die Slowakei mit dem größten EUR denominierten Bond am gestrigen Tag. Die Deal-Pipeline deute jedoch auf weiteres Angebot - auch von Corporates - hin. Die beiden High Yield-Emittenten Nexi und Pfleiderer hätten bereits Preisindikationen kommuniziert und könnten den Pricing Prozess heute finalisieren. Darüber hinaus stehe die Royal Schiphol Group mit einer Dual-Tranche-Anleihe in den Startlöchern, welche in naher Zukunft gepreist werden könnte. ...

