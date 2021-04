Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert gezeigt. Gegen halb neun Uhr hielt der bei 1,1973 Dollar. Am Vorabend wurde der Euro mit 1,1972 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1964 Dollar festgesetzt.Der heutige US-Datenreigen sollte nach Einschätzung der Helaba-Analysten den Euro tendenziell unterstützen. In ...

