Voll im Trend: Lust auf Caravaning!

Urlaub mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil ist im Trend. Seit Jahren boomt der Caravaning-Markt und erreichte bis 2019, noch vor der Corona-Pandemie, Rekordzahlen. Urlaub in den eigenen vier (fahrenden) Wänden zu verbringen ermöglicht mehr Flexibilität und Individualität. Keine teuren Kosten für den Flieger bei Langstrecken, keine bösen Überraschungen in doppelt belegten Hotelzimmern und keine nervigen Mitreisenden bei organisierten Gruppenreisen. Der Caravaning-Urlaub bringt mehr Unabhängigkeit in die kostbare Urlaubszeit.

Trend-Branche Caravaning

Für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack gibt es das passende Wohnmobil oder den passenden Wohnwagen. Vom kleinen extra schmalen Caravan, über den Großraumwohnwagen für Familien bis hin zum Luxusreisemobil mit King-Size-Bett und Wellnessbad. Wenn Geld keine Rolle spielt, kann man die Luxusvariante wählen.

Mit dem Reisemobil ist man unabhängig, Bildquelle: CIVD

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 26.941 Caravans (Wohnwagen) und 53.922 Reisemobile (Wohnmobile) verkauft. Dies entspricht einer Steigerung von 10,7 Prozent bei den Caravans und 15,1 Prozent bei den Reisemobilen. Insgesamt 124.288 Freizeitfahrzeuge wurden 2019 in Deutschland produziert, dabei ein Umsatz von 11,66 Mrd. Euro eingefahren. Dieser setzt sich zusammen aus 6,52 Mrd. Euro für Neufahrzeuge, 4,13 Mrd. Euro für Gebrauchtfahrzeuge und 1,01 Mrd. Euro für Zubehör. Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Neufahrzeug liegt beim Caravan bei etwa 21.500 Euro und beim Reisemobil bei 71.900 Euro. Nach oben gibt es fast keine Grenzen.

Lebensgefühl Caravaning

Doch wer sind die Abnehmer dieser vielen Wohnwagen und Wohnmobile und wodurch entsteht dieses neue Lebensgefühl? Laut einer Marktforschungsstudie des GfK zeigen die Millennials, also Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, eine hohe Affinität zum Caravaning.

So bilden junge Familien die erste große Zielgruppe, die die Unabhängigkeit auf vier Rädern für sich entdeckt hat. Weg vom Massentourismus sind sie ungebunden, haben alles für Kind und Kegel mit an Bord und müssen keine teuren Familienzimmer im Hotel buchen. Zudem müssen sie nicht zu festgelegten Zeiten beim Essen sein und können frei entscheiden, wie lange sie an welchem Ort bleiben wollen. Zu organisieren ist nur ein Stellplatz für das Wohnmobil.

Junge Familien machen gerne Urlaub im Wohnmobil. Bildquelle: CIVD

Zur zweiten und größten Interessensgruppe gehören ältere Menschen, und zwar die Generation 60+. Vor allem gutsituierte Rentner oder Menschen im Vorruhestand leisten sich gerne den Luxus der etwas teureren und luxuriöseren Fahrzeuge.

Sie haben lange gearbeitet, sich das notwendige Geld angespart und sind bereit, dieses jetzt für schöne Urlaube auszugeben. Sie haben viel Zeit zum Reisen und sind oft fit bis ins hohe Alter. Mit dem Wohnmobil sind sie spontan und können jederzeit losfahren. Diese Gruppe dürfte stark wachsen, da unsere Gesellschaft immer älter wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...